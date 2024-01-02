سعر تذكرة مترو الأنفاق الجديدة بداية من 1-1-2024.. اعرف التفاصيل

أبقت إدارة مترو الأنفاق على سعر تذكرة مترو الأنفاق لذوي الهمم كما هي في 4 مناطق بأكثر من 23 محطة بـ50 قرشا، ما يؤكد دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.

«الوطن» تستعرض تذكرة مترو الأنفاق الجديدة بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، ويشمل 6 محطات هي «السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج».

ودخل سعر تذكرة مترو الأنفاق الجديدة حيز التنفيذ في 1-1-2024 في جميع خطوط المترو، كما يلي.

سعر تذكرة مترو الأنفاق الجديدة

- منطقة واحدة: 9 محطات مترو الأنفاق بـ6 جنيهات.

- منطقتان: 16 محطة بـ8 جنيهات.

- 3 مناطق: 23 محطة بـ12 جنيها.

- 4 مناطق: أكثر من 23 محطة بـ15 جنيها.

- 4 مناطق: أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ50 قرشا.

طريقة الحصول على التذكرة من ماكينات TVM في محطات المترو

- اختيار المحطة المتواجد بها الراكب.

- اختيار المحطة التي سيتوجه إليها.

- تحديد عدد التذاكر ودفع النقود عبر الماكينة.

- استلام التذاكرتفاصيل تركيب وتفعيل ماكينات «TVM».

- لصرف التذاكر بالخط الأول والثاني للمترو ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا من دون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا.

مكان تركيب ماكينات TVM بمحطات المترو

- جرى تركيب الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، بعدد 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 في الخط الثاني، وتتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في كل مرة.