سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، إذ وصل السعر الأعلى شراءً إلى 34.41 جنيه، والأقل بيعا 33.21 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 34.03 جنيه شراء، و34.15 جنيه بيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 34.07 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر اليورو داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 34.18 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 34.04 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- ويسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 33.96 جنيه شراء، أما سعر البيع 34.13 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر اليورو داخل بنك القاهرة وصل إلى 33.33 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.18 جنيه.