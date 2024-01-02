رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
09:56 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، إذ وصل السعر الأعلى شراءً إلى 34.41 جنيه، والأقل بيعا 33.21 جنيه. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك، والذي جاء كما يلي: 

 

سعر اليورو في البنك المركزي 

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 34.03 جنيه شراء، و34.15 جنيه بيع. 

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 34.07 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع. 

 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وصل سعر اليورو داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 34.18 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 34.04 جنيه. 

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

- ويسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 33.96 جنيه شراء، أما سعر البيع 34.13 جنيه. 

 

سعر اليورو في بنك القاهرة 

- وبالنسبة لسعر اليورو داخل بنك القاهرة وصل إلى 33.33 جنيه للشراء، أما سعر البيع 33.18 جنيه. 

اقرأ المزيد:

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في البنوك

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم 31-12-2023 في البنوك

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت بالبنوك

سعر اليورو اليوم السبت 30-12-2023 في البنوك المصرية
بقلم مريم حنفي