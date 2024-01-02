ريم بسيوني تناقش روايتها «ماريو وأبو العباس» في الإسكندرية الخميس المقبل

أعلنت الكاتبة الروائية ريم بسيوني، تفاصيل الندوة التي تنظمها القنصلية الإيطالية في الإسكندرية، عن المهندس المعماري ماريو روسي، مصمم مسجد أبو العباس بالإسكندرية، كما تشمل الفاعلية حفل توقيع رواية «ماريو وأبو العباس» الصادرة عن دار نهضة مصر، وبحضور ريم بسيوني، وذلك في السابعة مساءً، يوم الخميس المقبل.

معلومات عن الروائية ريم بسيوني

يشار إلى أن ريم بسيوني أستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أصدرت عديد من الأعمال، منها كتاب «البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة» في 2023 عن دار المعارف.

كما أصدرت الكاتبة عن نهضة مصر، رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، وفازت الرواية بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة.

وأصدرت «بسيوني» روايات «القطائع.. ثلاثية ابن طولون»، و«الحلواني.. ثلاثية الفاطميين»، وصدر لها أيضا «بائع الفستق»، و«رائحة البحر»، و«الدكتورة هناء»، و«أولاد الناس» وغيرها، وحازت ريم بسيوني على جائزة التفوق في الأدب من وزارة الثقافة عام 2022.