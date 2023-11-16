ريم بسيوني تنظم حفل توقيع لـ«ماريو وأبو العباس» في مركز الإبداع

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ندوة عن الصوفية وحفل توقيع للكاتبة ريم بسيوني، لتوقيع روايتها «ماريو وأبو العباس» الصادرة مؤخرا عن دار نهضة مصر، وكتاب «البحث عن السعادة» الصادر عن دار المعارف، الخميس المقبل في السادسة والنصف مساء.

رواية «ماريو وأبو العباس»

وتتناول رواية «ماريو وأبو العباس» فكرة العلاقة التي جمعت بين المعماري الإيطالي ماريو روسي والقطب الصوفي المرسي أبو العباس رغم مرور عدة قرون، إلى جانب الرحلة التي خاضها المرسي أبو العباس من مرسيه بالأندلس إلى تونس ومن تونس لمصر، والرحلة اللي خاضها ماريو روسي من إيطاليا لمصر، والظروف والأحداث المحلية والعالمية التي وقعت خلال فترة حياة كل منهما.

معلومات عن ريم بسيوني

وريم بسيوني صدر لها العديد من المؤلفات منها «القطائع.. ثلاثية ابن طولون»، و«أولاد الناس» و«سبيل الغارق»، وحصلت الكاتبة على عدد من الجوائز المهمة منها جائزة نجيب محفوظ عن روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» لأفضل رواية مصرية في عام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة التفوق في الأدب من وزارة الثقافة المصرية في عام 2022.