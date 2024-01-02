آخر موعد للتقديم على وظيفة إمام وخطيب بـ«الأوقاف».. اعرف الشروط

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في استقبال الأشخاص المُتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، والذين تمكّنوا من اجتياز الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بالوزارة للعام الثاني.

آخر موعد للتقديم على وظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف

ويستقبل مركز الإدارة العامة في العجوزة بمدينة الجيزة، المتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية لشغل وظيفة إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، والتي بدأت منذ يوم 20 من شهر ديسمبر الماضي 2023، وتستمر حتى يوم 29 يناير من الشهر الجاري.

توفير فرص عمل للشباب

وتسهم تلك المسابقة في توفير العديد من فرص العمل للشباب في عام 2024، وذلك وفق عدد من الإجراءات والشروط.

أما بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المُتقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، فتتضمن ألا يزيد سنه على 40 عامًا، ولا يقل مستوى المؤهل الدراسي له عن «الإعدادية أو الإعدادية الأزهرية»، فضلًا عن السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة، بالتقدم في إعلان الأئمة.