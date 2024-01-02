إجراءات تسليم وحدات مشروع «جنة» في المنصورة الجديدة.. والأوراق المطلوبة

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة إجراءات تسليم الوحدات السكنية بمشروع «جنة مصر»، في المنطقة الأولى المحجوزة بنظام «الحجز الإلكتروني» بتاريخ 15 يناير 2023، مشيرا إلى بدء تسليم الوحدات أمس الاثنين حتى 24 أبريل المقبل.

إجراءات تسليم الوحدات السكنية بمشروع جنة في المنصورة الجديدة

وتستعرض «الوطن» إجراءات تسليم الوحدات السكنية بمشروع «جنة مصر» بالمنطقة الأولى في المنصورة الجديدة المحجوزة بنظام «الحجز الإلكتروني»، وفقا للموقع الرسمي لجهاز المدينة كالآتي:

- التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع جمصة، لإنهاء إجراءات التعاقد في اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

- تسليم صورة بطاقة الرقم القومي للحاجز والزوجة.

- سداد دفعة الاستلام 10% من القيمة الإجمالية للوحدة.

- سداد وديعة الصيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة.

- سداد الإجمالي المطلوب بنسبة 16% من قيمة الوحدة.

- تحرير شيكات للأقساط المتبقية 6 أو 12 أو 20 أو 28 شهرا، على حسب سنوات التقسيط، على أن يكون لدى الحاجز حساب في أي بنك ودفتر شيكات.

- التوقيع على العقد.

- سداد ثمن عداد المياه، وقيمته 3493 جنيها.

- سداد رسم شبكة الغاز بقيمة 8057 جنيها للخطوط الرئيسية حتى الوحدة.

- سداد رسم عقد الوحدة 2000 جنيه.

- طلب توصيل عداد كهرباء 207 جنيهات.

- استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة وإيصالات السداد.

إجراءات في مقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة

وأكد جهاز المدينة، أنه بعد الانتهاء من إجراءات البنك، يتوجه الحاجز لمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة للقيام بعدد من الإجراءات التالية:

- تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

- صور إيصالات الدفع.

- صورة بطاقة الرقم القومي للحاجز والزوجة.

- استلام خطاب موجه لمسؤول الاستلام بالموقع.

- التوجه للموقع لمعاينة الوحدة والاستلام.

- يستلم الحاجز من جهاز المدينة محضر الاستلام المعتمد، وخطابات المرافق موجهة لإدارة المياه بالجهاز وشركة الغاز وهندسة الكهرباء.

إجراءات في حال وجود وكيل

وحدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة إجراءات تسليم الوحدة السكنية في حال وجود وكيل، كالتالي:

- يجب أن يتضمن التوكيل رقم العمارة ورقم الوحدة والاستلام.

- يجب إحضار صورة بطاقة الحاجز وزوجته علاوة على صورة بطاقة الوكيل.

- يتم تسليم أصل التوكيل للبنك، وأصل توكيل آخر للجهاز.

- يجب تقديم شهادة سريان للتوكيل الذي مر عليه أكثر من 3 أشهر.