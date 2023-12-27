أسماء الفائزين بمشروع سكن مصر في المنصورة الجديدة.. اعرف الخطوة التالية

أجريت القرعة العلنية لمشروع سكن مصر في المنصورة الجديدة، داخل الصالة المغطاة في ستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية، وبلغ عدد المتقدمين للوحدات السكنية بالمشروع 3741 مواطنا على 96 وحدة.

سكن مصر في المنصورة الجديدة

وأعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن كشف أسماء الفائزين بالقرعة العلنية بالوحدات السكنية المطروحة على المواطنين بمشروع سكن مصر التي أجريت داخل ستاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية، وذلك في عمارات «15، 16، 17، 36، 37 ،38».

أسماء الفائزين في سكن مصر بالمنصورة الجديدة

وأشار المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريح لـ«الوطن» القرعة العلنية اليدوية جرت في منتهى الشفافية والمصداقية بطريقة يدوية وفي العلن أمام المواطنين داخل الصالة المغطاة بستاد المنصورة الرياضي، وفي حال لم يحالف المواطن المتقدم على مشروع سكن مصر الحظ يتوجه إلى جهاز المدينة يوم الأحد القادم في حال رغبته في ترك جدية الحجز ويقدم طلب وعمل استمارة بذلك، وسيدخل القرعة التكميلية وسيتم تخصيص وحدات جديدة لهم في القرعة القادمة وتكون عبارة عن دور أرضي ودور متكرر «من أول علوي وحتى الدور ماقبل الأخير»، والدور الأخير.

وواصل رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أما في حال أراد سحب المبلغ يتوجه إلى جهاز المدينة وتبلغ جدية الحجز في مشروع سكن مصر بالمدينة قيمة 50 ألف جنيه يتقدم بطلب للجهاز وسوف يسترد المبلغ كاملا.