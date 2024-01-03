كيف يتم اختيار المشرفين الإداريين لحج الجمعيات الأهلية؟.. 4 خطوات مهمة

يرغب العديد من الموظفين في التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم هذا العام 1445هـ/2024م، وهناك شروط يجب استيفائها حتى يتم اعتماده في الإشراف على الحجاج.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» طريقة التقديم والاختيار لمشرفي الجهة الإدارية لحج الجمعيات الأهلية.

تقوم الإدارات والوحدات الاجتماعية في كل مديرية والإدارات الفنية بديوان عام المديرية بتشريح العاملين فيها والذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالإشراف.

1- تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بعمل قرعة يدوية في مقر المديرية بين العاملين المُرشحين.

2- يُشترط لإجراءات القرعة أن يحضر الشخص بنفسه أو يكتب تفويض لأحد زملائه الذين سيتم خضوعهم لاختبارات تحريرية وشفوية مع مشرفي الجمعيات الأهلية للاختيار النهائي فيما بينهم.

3- يراعي التنوع في تمثيل الإدارات الإجتماعية والوحدات وديوان عام المديرية في الأسماء النهائية التي سيتم اختبارها.

4- تلتزم المديرية بموافاة المؤسسة بمحضر يتضمن أسماء المرشحين الذي أسفرت القرعة اليدوية عن اختيارهم موقع عليه من اللجنة المشكلة برئاسة مدير المديرية المعنية باعتماد كشوف المرشحين.

تتولى كل مديرية إدخال بيانات المرشحين للإشراف بعد التحقق من انطباق كافة الشروط على المرشح وذلك على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg .

يلتزم مشرف الجهة الإدارية بسداد تأمين قدره 5000 جنيه بحد أقصى أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.