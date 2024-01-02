كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا بالمنيا تقدم عرضا مسرحيا يحكي قصة الميلاد

احتفلت كنيسة الشهيدين العظيمين أباكير ويوحنا بقرية منهري مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، مساء أمس السبت، باستقبال العام الميلادي الجديد 2024، وذلك بإقامة احتفالية ميلادية مميزة.

تقديم عرض مسرحي بعنوان «اسمه يسوع»

وتضمنت الاحتفالية، التي أقيمت تحت رعاية الآباء الكهنة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عرضًا مسرحيًا بعنوان «اسمه يسوع»، جسد قصة ميلاد السيد المسيح.

وشارك في العرض المسرحي مجموعة من الأطفال من مرحلة إعدادي بالكنيسة، الذين تألّقوا في أداء أدوارهم، وقدمّوا عرضًا ممتعًا ومشوقًا للحضور.

وقد أشاد الآباء الكهنة وجميع الحاضرين بالعرض المسرحي، معربين عن تقديرهم لجهود الأطفال ومدربيهم.

توزيع هدايا على الأطفال

وخلال الاحتفالية، قدم الآباء الكهنة عظة روحية تحدثوا فيها عن أهمية الاحتفال بميلاد السيد المسيح، باعتباره حدثًا عظيمًا في تاريخ البشرية.

وفي نهاية الاحتفالية، تم توزيع الهدايا على الأطفال، كما تم التقاط الصور التذكارية معهم وهم: كاترين جميل ناثان، كيرمينا عادل عبده، كيرمينا يوسف شحاتة' ايلاريا عطا حبيب، ميرام عطيه وليم، يارا ابراهيم لمعي، جومانا بدر، ناريمان نبيل سمعان، ماري عماد نجيب حنا نجيب، توني سمير.