تحذير من 3 ظواهر جوية حتى نهاية الأسبوع.. نصائح لطلاب المدارس أثناء الامتحانات

حالة من التقلبات الجوية تسيطر على الطقس مع بداية العام الجديد، إذ تضربالأمطار في أمكان متفرقة في البلاد، بخلاف هبوب رياح مثيرة للأتربة، وشبورة كثيفة مع ساعات الصباح الأولى، وهي أبرز الظواهر الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وتأتي التقلبات الجوية بالتزامن مع ذهاب الطلاب للمدارس لأداء اختبارات نصف العام، ما يثير قلق الأهالي عليهم، الذين يسعون لتجنب مخاطر الظواهر الجوية الثلاثة التي بدأت في الساعات الماضية، ومستمرة حتى يوم الجمعة المقبل.

كيف يتجنب طلاب المدارس تقلبات الجو

- قبل اداء الأمتحانات، احرص على ارتداء الملابس القطنية التي تمنح الجسم التدفئة، لتجنب الإصابة بالبرد في الطقس السيئ.

- تناول وجبة الإفطار مع الحرص على أن تحتوي على المغذيات التي يحتاجها الجسم، إذ يجب أن تضمن خضروات ورقية، بيض، أو بروتينات وخبز أسمر، بحسب تصريح الدكتورة عاليا صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن».

- في ذروة الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى، تجنب السير في منتصف الطريق، والحرص على السير في أماكن آمنة.

- في الأماكن التي تسقط فيها الأمطار، احرص على السير في الأماكن الجافة، حتى لا تنزلق قدمك بسبب المطر.

- الابتعاد عن اعمدة الإنارة والآسلاك الكهربائية المكشوفة، بحسب موقع «هيلث لاين»، وهيئة «الأرصاد».

- لمرضى الحساسية، لا تنس بخاخ الأنف، وارتداء الكمامة قبل الذهاب للامتحانات.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، في تصريح لـ«الوطن»: «تشكل الشبورة خطورة على الأطفال، إذا كانوا يعاني من أمراض الربو والروماتيزم والتهاب الشعب الهوائية، عشان كده لازم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لعدم التأثر وانخفاض مستويات الأكسجين في مجرى الدم».