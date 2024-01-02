«البترول»: إمداد شركة شمال أبوقير بالهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبو قير للمغذيات الزراعية ومجموعة ABB العالمية وشركة MPS لحلول البنية التحتية المستدامة وشركة بتروجت، وذلك لإمداد مشروع شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة، اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتي تعتبر مادة خام لإنتاج سماد نترات الأمونيوم المبرغلة.

وأكد «الملا» عقب التوقيع، أن قطاع البترول يتمتع بإمكانات متميزة وقدرات كبيرة خاصة في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصري يتمتع بفرص استثمارية كبيرة، يجب أن نحسن استغلالها.

دراسة إمكانية استغلال الطاقة الكهربائية المتجددة

وتأتى مذكرة التفاهم من منطلق حرص شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على مواكبة التوجه العالمي للحد من المشكلات البيئية، وبالأخص الحد من الانبعاثات الكربونية، وتماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

تساهم بنسبة 45% في شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية

وجدير بالذكر أن شركة أبوقير للأسمدة، تساهم بنسبة 45% في شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، وتسعى لاستغلال جزء من الهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة لدعم المصانع القائمة، بينما مجموعة شركات ABB العالمية فهي تعمل منذ 140عاماً على توفير حلول مستدامة لمختلف الصناعات.