«تعليم أسوان» تجري مقابلات شخصية لاختيار مدربين لأنشطة التوكساتو بالمدارس

عقد فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام بأسوان والقائم بأعمال مدير المديرية، اليوم، مقابلات شخصية لاختيار مدربين ومتابعين لأنشطة «توكاتسو» في المدارس الحكومية.

تشكيل لجنة للمقابلات

وتشكلت لجنة المقابلات من مجموعة من الخبراء ضمت منى كمال، مدير الشؤون المالية والإدارية، وخالد عبد الله، مدير الشؤون القانونية، وياسر الشرقاوي، منسق ومشرف على المدارس اليابانية، ودعاء كمال، المدير المالي والإداري للتوجيه، ودعاء سعيد، مسؤول التوكاتسو في إدارة أسوان، وصباح سليمان، مسؤول التوكاتسو في إدارة أدفو.

المديرية تعلن عن حاجتها لمدربين في نشاط توكساتو

وأكدت مديرية التعليم بأسوان، في بيان، أنه تم الإعلان عن ترشيح مدربين ومتابعين لأنشطة توكاتسو في المدارس الحكومية، وفقًا للكتاب الدوري رقم 37 بتاريخ 13 نوفمبر 2023، وفي حالة اجتياز المرشحين للمقابلات، ستعقد مقابلات وورش عمل لهم في وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بالقاهرة.