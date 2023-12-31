خطوات فتح حساب توفير Elite من بنك قناة السويس.. عائد يصل إلى 9.50%

يوفر بنك قناة السويس، العديد من حسابات التوفير المتنوعة والتي يبحث عنها المواطنين باستمرار، في ظل أن البنوك المصرية تقدم لعملائها حسابات توفير تختلف تفاصيلها حسب كل بنك، ويعتبر حساب توفير Elite من ضمن الحسابات التي يقدمها بنك قناة السويس للمواطنين بعائد يصل إلى 9.50%.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حساب توفير Elite من بنك قناة السويس والذي جاء كما يلي:

سعر عائد حساب توفير Elite

- يمكن للأفراد الطبيعيين القيام بفتح حساب توفير Elite من بنك قناة السويس.

- كما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه مصري.

- فيما يتم احتساب العائد على أقل رصيد مُدخر في الحساب خلال الشهر.

- وبالنسبة لدورية صرف العائد تكون شهرية.

- وعن سعر الفائدة الخاصة بحساب توفير Elite تصل إلى 9.50%.

- ويستطيع العميل فتح الحساب والتشغيل مجانًا.

- كما يمكن للمواطن كشف حساب دون دفع أي مصاريف.

المستندات المطلوبة

- وبالنسبة للمستندات المطلوبة يجب إحضار نسخة من البطاقة الشخصية للمصريين أو جواز السفر للأجانب المقيمين بعد الاطلاع على الأصل.

- نسخة من شهادة ميلاد القاصرين بعد الاطلاع على الأصل.

- ضرورة إحضار فاتورة مرافق حديثة.