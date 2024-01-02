التجهيزات النهائية للعرض الخاص لفيلم «الإسكندراني»

انتهت التحضيرات النهائية لفيلم «الإسكندراني»، تمهيدا لانطلاق العرض الخاص بأحد سينمات منطقة السادس من أكتوبر.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول شخصية «بدر الإسكندراني»، والذى يجسده الفنان أحمد العوضي، ويسافر خارج البلاد ويعود بعدها بعد أن حقق أهدافه ويتزوج من حبيبته قمر.

وتدور أحداث الفيلم داخل الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

أول عمل سينمائي للعوضي

الإسكندراني يعد أول عمل سينمائي يجسد فيه الفنان أحمد العوضي دور البطولة، ويشارك بجانب العوضي، الفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.