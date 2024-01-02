مستشفى كفر شكر التخصصي يحتفل بيوم الإدارة الفندقية

احتفل مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور محمد ناجي مدير عام إدارة المستشفى بيوم الإدارة الفندقية الذي خصصته أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة منذ ثلاثة أعوام للاحتفال بخدمة المريض الفندقية المتميزة والسياحة العلاجية التي تعد مصدر دخل قومي للدولة.

وأكد الدكتور محمد ناجي مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصي، أن الاحتفال بيوم الإدارة الفندقية لمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة كنوع من التقدير للعاملين بأقسام الإدارة الفندقية والتي تضم التغذية والإشراف الداخلي والمغسلة، مشيرا إلى أن الاحتفالية استهدفت إبراز أهمية الخدمات المساندة للخدمة الطبية ودورها في إنجاح المنظومة الصحية، والتأكيد الدائم على شعار أن المستشفى تقدم خدمة فندقية متميزة.

أجهزة طبية متطورة

وأضاف مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصي، أن المستشفى تضم بداخلها إمكانيات طبية هائلة وأجهزة طبية متطورة لعلاج وخدمة جميع المرضى؛ إذ تضم تخصصات طبية كثيرة مثل جراحات المسالك البولية وقسم جراحة المخ والأعصاب والعظام، والنساء والباطنة والأطفال وجراحة الأورام.

تشغيل وحدة رعاية مركزة للأطفال

ونوه بأنه سيتم تشغيل وحدة رعاية مركزة للأطفال، وجار إنشاء وحدة السكتة الدماغية وهي من المستشفيات الواعدة ولها تواجد على خريطة الرعاية الصحية بمحافظة القليوبية ووزارة الصحة.