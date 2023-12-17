الكشف على 1231 حالة مجانا خلال قافلة طبية في كفر شكر

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية، لخدمة أهالي كفر رجب، التابعة لمدينة كفر شكر، وذلك على مدار يومين، وتم الكشف خلالها على 1231 مواطنا بالمجان، من خلال عيادات طبية في مختلف التخصصات.

تكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية

وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية تحت شعار «اكشف واطمن».

عيادة «اكشف واطمن»

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم الأسرة والجلدية والرمد، إلى جانب عيادة «اكشف واطمن»، للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي، إضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان تحت إشراف الدكتورة مفيده رجاء منسق عام القوافل.