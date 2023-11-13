مهلة 48 ساعة لإخلاء العيادات التخصصية في كفر شكر من الأجهزة القديمة

تفقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وحدة طب الأسرة بكفر تصفا، التابعة لكفر شكر، وقرر أن يمهل مدير الإدارة الصحية بكفر شكر 48 ساعة لإخلاء مبنى العيادات التخصصية بكفر تصفا من «الكُهنة».

رفع مؤشرات الأداء

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، أنه تفقد جميع عيادات الوحدة الصحية، وأكد ضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بعيادة تنظيم الأسرة وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين المنتفعات.

وأكد «الجزار»، ضرورة تفعيل حركة الملف، واطمأن علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتأكد أيضاً من توافر الطعوم الروتينية للأطفال، وتفقد سيادته مبني العيادات التخصصية

وأوضح، أنه تفقد الدور الأرضي الذي يضم عيادات جلدية، ونسا، أطفال؛ والتي تعمل علي مدار اليوم من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءا، إلى جانب عيادة علاج طبيعي، ومعمل وغرفة أشعة.

تعطل جهاز الأشعة

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه لاحظ تعطل جهاز الأشعة، وضعف مؤشرات الأداء بالعيادات، وعدم تشغيل عيادة تنظيم الأسرة في الفترة الصباحية اليوم، وقام وكيل الوزارة بإحالة مدير الوحدة الصحية بكفر تصفا للتحقيق لضعف الإشراف.

وأوضح أنه تفقد باقي طوابق المبني وتلاحظ امتلائها بالكهنة، وكلف سيادته مدير الإدارة الصحية بكفر شكر ، وفريقه المعاون بسرعة إخلاء المكان من الكُهنة في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية في أسنيت، ولاحظ عدم وجود عدد كبير من العاملين بالوحدة علي رأس العمل، وتم إحالتهم للتحقيق، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، والمستلزمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وتأكد من توافر الطعوم واللقاحات وانتظام سير العمل بمكتب الصحة، وعملية تسجيل المواليد والوفيات.