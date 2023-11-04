الكشف على 1230 مواطنا مجانا خلال قافلة بقرية الصفين في كفر شكر

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الصفين التابعة لكفر شكر على مدار يومين إذ جرى الكشف خلالها على 1230 مواطنًا مجانا من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

خطة لتكثيف عمل القوافل الطبية

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية في بيان، أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان ورمد وتنظيم أسرة وجلدية.

عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.