فتح الحركة المرورية على طريق «بنها- المنصورة» حتى كفر شكر

أعلنت محافظة القليوبية، بالتنسيق مع وزارة النقل، عن فتح الحركة المرورية على طريق «بنها- المنصورة شرق الرياح التوفيقي» في المسافة من بنها حتى كفر شكر في الاتجاه المروري للقادم من بنها والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والمتجه إلى المنصورة وشمال الدلتا والطريق الدولي الساحلي.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه سيتم استخدام الطريق الحالي البر الغربي للرياح التوفيقي «الطريق القائم» في المسافة من كفر شكر حتى بنها لخدمة الحركة المرورية القادمة من المنصورة والمتجهة إلى القاهرة مرورا ببنها والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه في إطار تنظيم الحركة المرورية تقرر وضع لافتات لمنع سير السيارات عكس الاتجاه في المسافة من بنها حتى كفر شكر التي تم نهو تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم.

محاور مرورية لربط الطريق الجديد بالطريق القديم

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لـ«الوطن» أنه تم وضع وتخصيص محاور مرورية لربط الطريق الجديد بالبر الشرقي بالطريق القديم القائم لتسهيل التنقل من خلال عدة كباري سطحية لتعمل في القليوبية لتستخدم كدورانات للخلف لخدمة المناطق السكانية والزراعية المتاخمة للرياح التوفيقي على جهتيه الشرقية والغربية، وذلك كالتالي:

- كوبري بنها السطحي

- كوبري جمجرة السطحي

- كوبري أسنيت السطحي

- كوبري كفر شكر السطحي

وسائل تأمين سلامة المرور

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم توفير وسائل تأمين سلامة المرور كالتالي:

- وضع العلامات المرورية

- التخطيط السطحي للطريق

- وضع علامات ارشادية لمسخدمي الطريق و سائقي المركبات باتجاهات المرور الصحيحة على البرين الشرقي والغربي

- التنسيق مع الادارة العامة للمرور لمنع سير المركبات عكس الاتجاه في هذه المسافة من البرين الشرقي والغربي وتطبيق غرامة السير عكس الاتجاه على المخالفين

تنبيهات لقائدي السيارات

وأهاب محافظ القليوبية، بقائدي السيارات الالتزام بقواعد المرور والسير وفقا للاتجاهات المرورية المحددة، حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعريضها للخطر وتجنبا لتوقيع غرامة السير عكس الاتجاه من قبل الجهات المختصة.

يذكر أن مشروع الطريق الحر الجديد حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات، وهي بنها والمنصورة ودمياط في اطار تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي ليصبح اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في الاتجاه من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح التوفيقي ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.