شروط معاش الطفل المعاق.. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، معاشًا شهريًا للأطفال ذوي الإعاقة، وبشأن شروط معاش الطفل المعاق، فقد صدر قرارًا وزاريًا، يحمل رقم (24) لسنة 2023، ينص على صرف معاش الطفل بقيمة 350 جنيها.

شروط معاش الطفل المعاق

كشفت الوزارة أن من أهم شروط معاش الطفل المعاق، أن يقل عمره عن 18 سنة، وبحد أقصى 3 أطفال في الأسرة الواحدة، وهناك بعض الشروط الأخرى التي يجب توافرها للحصول على معاش الطفل والتي تتمثل فيما يلي:

- أن تكون حالة أسرة الطفل تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم الحصول على دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة شهرية مقدمة من التضامن الاجتماعي.

- يحصل على المعاش الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

- يحصل على المعاش أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

- يحصل على المعاش أطفال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

- أن يكون الطفل من الفئات المستحقة للمعاش، وهي:

• الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

• الأطفال الذين توفي أحد والديهما أو كلاهما.

• الأطفال الذين تم إهمالهم أو هجرهم أو حرمانهم من الرعاية.

- الأطفال الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من العمل أو الالتحاق بالتعليم.

الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

- صورة من شهادة الميلاد.

- خطاب تأمينات.

- صورة وثيقة طلاق الوالدين.

- صورة وثيقة زواج الأم.

- صورة شهادة وفاة الوالدين إذا كان الطفل يتيما.

- مستند السجن في حالة سجن الأم أو الأب.

- البحث ميدانيا.

- عمل استعلام حاسب.

بعد ذلك يتم العرض على اللجنة المختصلة، للتأكد من شروط الاستحقاق، على أن يتم الرد على الطلب خلال 30 يوما من بدء التقديم، وفي حال استيفاء الطفل للشروط المذكورة، يتم صرف معاش له بقيمة 350 جنيهًا شهريًا، بحد أقصى 3 أطفال في الأسرة الواحدة.

قيمة معاش الطفل المعاق

يحصل الأطفال ذوي الإعاقة على معاشهم، بقيم تختلف وفقا لعدد الأطفال، وهي كالتالي:

- صرف 350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل».

- 450 جنيها شهريا للمسنين من مستفيدي «دعم كرامة».

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي «كرامة».

ويتم صرف دعم للطلبة أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، بشرط الانتظام بالتعليم، وقيمته كالتالي:

- صرف 60 جنيهًا شهريًا للطفل أقل من 6 سنوات.

- صرف 80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية.

- صرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية.

- صرف 140 جنيها في المرحلة الثانوية.

- صرف 200 جنيه للطالب الجامعي شهريا.

أهمية معاش الطفل المعاق

يساهم معاش الطفل المعاق في توفير حياة كريمة للأطفال ذوي الإعاقة، ويساعدهم على الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويتضمن المعاش منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين، ولكن بشرط أن يكون الطفل منتظمًا بالتعليم الأساسي حتى المتوسط،على أن تستمر مدة المنحة 8 أشهر بدءًا من أكتوبر حتي مايو من كل عام دراسي.