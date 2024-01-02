قناة إسرائيلية توضح سيناريوهات الرد المحتملة على اغتيال صالح العاروري

قالت القناة «12» العبرية، بعد تنفيذ إسرائيل عملية اغتيال لـ3 من قادة الفصائل الفلسطينية، في العاصمة اللبنانية بيروت، إن الكرة الآن في ملعب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إما حرب شاملة مع إسرائيل، أو احتواء حادث الاغتيال.

استشهاد صالح العاروري

وذكرت الفصائل الفلسطينية بحسب إذاعة «صوت القدس»، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، استشهد في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت، واثنان من قادة «القسام».

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق: «عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة ،و هي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة».

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ88 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 21 ألفا، فيما يزيد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.