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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

خبير علاقات دولية: إسرائيل لا تزال تحاول كسر الإرادة الفلسطينية وتنفيذ مخططها

كتب:

مريم جاد
03:07 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
خبير العلاقات الدولية

خبير العلاقات الدولية

قال أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني بوحشية، وتستهدف الطلاب والأطفال والنساء، من أجل تنفيذ مخطط التهجير القسري.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن إسرائيل تحاول كسر الإرادة الفلسطينية، وكل تلك جرائم الحرب متكاملة الأركان، وتستدعي وجود محاكمة دولية وكشف إسرائيل أمام العالم.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي والقتل المستمر يعكس الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف، موضحا أن هناك انقسامات داخل إسرئيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى. 

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بقلم مريم جاد