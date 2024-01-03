تعيش 10 سنوات «شجرة الميلاد».. ليه تشتريها لما ممكن تزرعها؟

«شجرة الكريسماس» يظل الطلب عليها مستمراً، وتزيينها بالألعاب حتى انتهاء الاحتفال بعيد الميلاد فى 7 يناير، ويسعد الجميع بتزيينها، إلا أن الكثيرين اتجهوا إلى الحصول على الشجرة الطبيعية وتزيينها بدلاً من الصناعية، فى ظل تقارُب سعرها مع أشجار الكريسماس الزينة، خاصة أن الشجرة الأصلية مفيدة للبيئة ويمكن أن تستمر فى المنزل لسنوات طويلة مع تزيينها بالأشكال والألوان التى تفضّلها كل أسرة.

«شجرة الميلاد» تعيش 10 سنوات

المهندس الزراعى محمد محرم، صاحب أحد المشاتل فى محافظة المنوفية، يحرص على زراعة شجرة عيد الميلاد وبيعها، ويحكى أن لها كثيراً من المزايا، أولاها أنها يمكن أن تستمر فى المنزل لأكثر من 10 سنوات، وفى كل عام يزداد الطلب عليها والإقبال على شرائها خلال احتفالات أعياد الميلاد، والتى تنتهى فى 7 يناير، خاصة أن سعرها يبدأ من 700 جنيه، وهو أعلى بقليل من شجرة الزينة.

يروى «محرم»، فى حديثه لـ«الوطن»، أن شجرة الكريسماس الطبيعية يرجع تاريخها فى مصر إلى 20 سنة تقريباً، موضحاً أن الشجرة فى مختلف الدول مرتبطة بفصل الشتاء، أما فى مصر فإنها اندمجت مع البيئة هنا، فأصبحت تتحمّل كل المشكلات المتعلقة بالبيئة، مثل الملوحة العالية وارتفاع درجات الحرارة، ولذلك هو حريص على زراعتها فى مشتله طوال العام وبكميات أكبر خلال هذا التوقيت من السنة لزيادة الإقبال عليها.