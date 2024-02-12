الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم ورقم العداد.. اعرف أسهل طرق الدفع

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت جميع المؤسسات والشركات والهيئات على توفير الكثير من الخدمات للمواطنين عبر شبكة الإنترنت، للتسهيل عليهم إجراء ما يرغبون به من المنزل دون أن يكون هناك حاجه للتوجه إلى مقرات تلك المؤسسات لإجراء تلك الخدمة، وذلك تزامنًا مع خطة الحكومة المصرية في التحول الرقمي، ومن أبرز تلك الخدمات التي أتيحت تسجيل قراءة عدادات المرافق الأساسية مثل عداد الكهرباء والغاز والمياه، والاستعلام عن قيمة تلك الفواتير وسدادها، ومن أهمها الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم.

وحرص الكثير من شركات الغاز الطبيعي على إتاحة الفرصة للمواطنين لإجراء الكثير من الخدمات التي يرغبون بها إلكترونيا، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، وطرق تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة، وفق ما حددته شركات الغاز الطبيعي، كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

تتيح شركة بتروريد للعملاء فرصة الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، دون أن يكون هناك حاجه لانتظار محصل الشركة أو التوجه لمقر الشركة لدفع قيمة الفاتورة، كما يمكن دفعها أيضا بالعديد من الطرق الأخرى، والتي لا تتطلب الذهاب مخصوص للشركة.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروريد

وفي كثير من الأحيان، يحدث العديد من الأخطاء في حساب فاتورة الغاز الطبيعي، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع قيمتها عن قيمة الاستهلاك الحقيقي على مدار الشهر، الأمر الذي جعل الشركة تتيح خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا عبر الموقع الرسمين وجاءت الخطوات الخاصة بها، كالتالي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالاسم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة بالبحث عنها عبر محرك البحث «جوجل» أو بالدخول إليه مباشرة من هنـــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقوة الخاصة بإدخال قراءة عداد الغاز الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

- وبعدها يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لتسجيل قراءة العداد، والتي تكون موجودة على شاشة عداد الغاز، وتتمثل في «محافظة، منطقة، يومية، قطاع، بلوك، عمارة، شقة، فرعي».

- ثم يتم الضغط على «اعرض» حتى يتم تسجيل قراءة العداد الشهرية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز أيضا من خلال تحميل التطبيق الخاص بشركة بتروريد عبر الهاتف المحمول من خلال متجر جوجل، والذي يمكن تحميله عبر الرابط من هنــــــــــــــــــا، والذي يمكن من خلاله ادخال قراءة الغاز والاستعلام عن الفاتورة ودفع القيمة المطلوبة شهريا.

قيمة فاتورة الغاز

وبالنسبة لقيمة فاتورة الغاز فتكون مسجلة عن قيمة الاستهلاك الشهري الخاص بالعداد، وتكون شاملة الاستهلاك وجميع الرسوم المسجلة المطلوبة من المواطن في الشركة.

دفع فاتورة الغاز

وتتيح شركة بتروريد الفرصة للمواطنين لدفع فاتورة الغاز الطبيعي بعدة طرق مختلفة، والتي تتمثل في شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، والتي تتمثل في «شركة فوري، بي، أمان، خدماتي، ضامن، ممكن، مصاري، فون كاش»، كما يمكن دفع الفاتورة من خلال المحافظ الإكلترونية الخاصة بشركات الاتصالات أو البنوك المختلفة، كما يمكن استخدام تطبيق «انستاباي» لدفع فواتير جميع المرافق، والتي تعد فاتورة الغاز الطبيعي من أبرزهم.

الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس

وتعد شركة ناتجاس أيضا من أبرز شركات الغاز الطبيعي التي تحرص على توفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتتيح لهم فرصة الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس، وجاءت خطوات الاستعلام عنها، كالتالي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة ناتجاس من هنــــــــــــا.

- ثم يتم اختيار أيقونة «تسجيل قراءة العداد» الموجودة أعلى منتصف الصفحة.

- ثم يتم ادخال بعض البيانات وتتمثل في «رقم العداد، المحافظة، المنطقة، القطاع، بلوك، عمارة، شقة»، ثم يتم الضغط على استعلام الفواتير لمعرفة قيمة الفاتورة.