خريطة الوظائف الخالية بالقاهرة والمحافظات.. رواتب تبدأ من 8 آلاف جنيه

وفرت مديريات العمل بالمحافظات المختلفة، عدة وظائف خالية للشباب من الجنسين بمختلف المؤهلات العلمية، ما بين متوسطة وعليا وبدون مؤهل وخبرة وبدون، عبر نشرات التوظيف الدورية بالمديريات، بالتنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وحددت مديريات العمل طرق التقديم على الوظائف المعلنة والأوراق المطلوبة، ومميزات كل فرصة عمل، ما بين تأمين اجتماعي وصحي وبدلات للمواصلات والسكن.

خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات والقاهرة

وتنشر «الوطن» بالسطور التالية لمتابعيها خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات مع بداية العام الجديد وفقا لمديريات العمل وتفاصيل كل فرصة عمل كالتالي:

- شركة تمويل تطلب مديري فرع براتب 8 آلاف جنيه و100 أخصائي تمويل براتب 3 آلاف جنيه و10 رؤساء فريق براتب 5 آلاف جنيه خبرة 3 سنوات، مؤهلات عليا، سن من 22 حتى 35 عاما من الجنسين.

- شركة تعبئة تطلب سائقين وعمال مخازن براتب يبدأ من 3200 جنيه سن من 25 عاما.

-مصنع ملابس يطلب عمال عادى مؤهلات أو بدون مؤهل سن من 18 عاما فأكثر من الجنسين، خبرة وبدون، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية وللخبرة، ويتم توفير بدل انتقال وسكن للمغتربين، مع توفير تأمين صحى وتأمين اجتماعي.

-شركة كيماويات تطلب عمال مؤهلات متوسطة راتب يبدأ من 3400 جنيه، سن من 18 حتى 45 عاما بتأمين صحى واجتماعي.

-شركة أمن، تطلب أفراد أمن مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 21 حتى 40 عاما راتب يبدأ من 4200 جنيه، مع توفير سكن ومواصلات داخلية وتأمين صحى واجتماعي.

-شركة بلاستيك تطلب مهندسين ميكانيكا راتب يبدأ من 4 آلاف جنيه سن من 22 حتى 30 عاما مع توفير بدلات سكن وانتفال، وتأمين صحى واجتماعي.

-مصنع يطلب مهندسي جودة وصيانة راتب يبدأ من 6 آلاف جنيه سن من 25 حتى 35 عاما، مع توفير تأمين صحى وتأمين اجتماعي.

-شركة تأمين تطلب أفراد أمن براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 19 حتى 50 عاما، وتأمين صحى واجتماعي.

-شركة تمويل تطلب أخصائى تمويل ومديرى فروع راتب يبدأ من 8 آلاف جنيه مؤهلات عليا سن من 22 حتى 35 عاما، وتأمين طبي واجتماعي.

طريقة التقديم للوظائف الخالية والأوراق المطلوبة

ويمكن التقديم للوظائف الخالية عبر تقديم الأوراق المطلوبة وهي:

-صورة البطاقة الشخصية سارية

-صورة المؤهل.

-طلب عمل موضح به البيانات الأساسية «الاسم والمحافظة ورقم الهاتف» واسم فرصة العمل.

-صورة من السيرة الذاتية.

يقدم الطلب في مقر مديرية العمل بالمحافظة التابع لها، خلال فترة العمل من 9 صباحا حتى 2 ظهرا.