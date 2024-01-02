سقوط أمطار على مركز تلا بالمنوفية.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت محافظة المنوفية مساء اليوم، سقوط أمطار على عدة مناطق منها مركز تلا، وسط استعدادات المحليات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للتعامل مع الطوارئ.

ووجه بسيوني عيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بالتحرك السريع وقت الأمطار، موضحا أن غرف الأمطار جاهزة لاستقبال أي تجمعات مياه، ونفق تلا خاليا من المياه، ومتواجدون على مدار الساعة.

سقوط مطار بالمنوفية

وكلف نائب رئيس المركز والمدينة، بالتواجد بكل الشوارع وتمركز سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشوارع، لمواجهة أي طوارئ.

شفط المياه بالمنوفية

وتواصل شركة مياه المنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار إذ تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والأنفاق للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافي مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

وتتمركز معدات الشركة بمختلف شوارع المحافظة لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولًا بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

الخط الساخن لمياه المنوفية

وتتلقى الشركة البلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.