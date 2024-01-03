تطورات الوضع الصحي لزعيم المعارضة الكوري الجنوبي بعد «حادث الطعن»

بعد يوم من تعرضه لهجوم بسكين، ظل لي جاي ميونج، زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، بالعناية المركزة داخل المستشفى، بعدما أجرى الأطباء له عملية جراحية استمرت لأكثر من ساعتين في وقت متأخر أمس، وذلك لإصلاح وعاء دموي كبير في رقبته كان قد جرح عندما اندفع مهاجم وطعنه بسكين.

تفاصيل الحادث

ووقع الهجوم على «لي» بسرعة ولكن تم تصويره على نطاق واسع في الحدث العام الذي أقيم بالهواء الطلق، مما صدم حزبه ومنافسيه على حد سواء، الذين أدانوا جميع أعمال العنف ضد الشخصيات السياسية، بحسب وكالة الأنباء «رويترز».

وتم نقل لي جوا من بوسان، حيث وقع الهجوم، إلى سيول يوم أمس، حيث خضع لعملية جراحية لإعادة بناء الوريد الوداجي، الذي يضخ الدم من الرأس إلى القلب وإدخال أنبوب لدعم الوعاء المتضرر.

معلومات عن المشتبه به

والمشتبه به، الذي تم القبض عليه بسرعة من قبل أعضاء الحزب وضباط الشرطة في مكان الحادث، هو رجل مواليد عام 1957 من المنطقة الوسطى، وربما كان في بوسان لعدة أيام، وكان يخطط للهجوم بسكين يبلغ طوله 18 سنتيمتر، وفقا لتقارير الشرطة، وحتى الآن لا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن المحققين فتشوا منزل المشتبه به، ومكتبه في مدينة أسان، على بعد أكثر من 300 كيلومتر من موقع الهجوم.

وكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بفارق ضئيل، يحشد الحزب للاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها ضد المحافظين بزعامة الرئيس يون سوك يول.

وبحسب وكالة الأنباء «رويترز»، عقب الحادث قال هونغ إيك بيو، زعيم الحزب الديمقراطي، في اجتماع لمجلس قيادة الحزب: «العمل الإرهابي ضد الرئيس لي جاي ميونغ كان بوضوح تحديا وتهديدا للديمقراطية»، كما حث على إجراء تحقيق سريع وتشديد الإجراءات الأمنية للشخصيات السياسية البارزة.