كيفية حساب معاش التأمينات الاجتماعية في مصر.. اعرف مستحقاتك

يختلف حساب المعاش في مصر حسب القطاع الذي يعمل فيه المؤمن عليه، حيث يتم احتسابه بناء على متوسط راتب الاشتراك في التأمين خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى عدد سنوات الخدمة، ونوع القطاع، وكيفية حساب معاش التأمينات الاجتماعية مصر يتطلب معادلة رياضية بسيطة.

والمعاش هو مبلغ مالي يصرفه الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه بعد بلوغه سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمته بسبب العجز أو الوفاة، ونوضح كيفية حساب معاش التأمينات الاجتماعية مصر عبر السطور التالية.

شروط استحقاق المعاش في مصر

لكي يستحق المؤمن عليه المعاش في مصر، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

- بلوغ سن الشيخوخة، وهي 60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو الوفاة.

- توافر مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن 15 سنة.

كيفية حساب معاش التأمينات الاجتماعية في مصر

يتم حساب المعاش في القطاع الحكومي وفق المعادلة التالية:

معاش الشيخوخة = راتب آخر شهر × عدد شهور الخدمة ÷ 420

حيث:

- راتب آخر شهر: هو راتب المؤمن عليه في آخر شهر عمل له.

- عدد شهور الخدمة: هو عدد شهور الخدمة في التأمينات الاجتماعية.

مثال:

لنفترض أن موظفًا في القطاع الحكومي بلغ سن الشيخوخة، وأن راتبه الشهري الأخير كان 10 آلاف جنيه، وأن لديه 30 سنة خدمة في التأمينات الاجتماعية، فإن المعاش الذي يستحقه سيكون كالتالي:

معاش الشيخوخة = 10,000 × 30 × 1/420 = 25,000 جنيه.

طريقة حساب المعاش في القطاع الخاص

يتم حساب المعاش في القطاع الخاص وفق المعادلة التالية:

معاش الشيخوخة = متوسط راتب الاشتراك × عدد سنوات الخدمة × معامل التسوية

حيث:

متوسط راتب الاشتراك: هو متوسط راتب الاشتراك خلال سنوات الخدمة، ويحسب على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك خلال السنوات الثلاث أو الخمس الأخيرة حسب نوع القطاع.

عدد سنوات الخدمة: هو عدد سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

معامل التسوية: هو معامل يحدد نسبة المعاش إلى متوسط راتب الاشتراك، ويكون معامل التسوية بنسبة 70% للمؤمن عليه الذي يكمل 20 سنة خدمة، ويزيد بنسبة 2% على كل سنة تزيد على 20 سنة، حتى يصل إلى 100% للمؤمن عليه الذي يكمل 35 سنة خدمة.

مثال على حساب المعاش في القطاع الخاص

لنفترض أن موظفًا في القطاع الخاص بلغ سن الشيخوخة، وأن متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان 10 آلاف جنيه كذلك، وأن لديه 25 سنة خدمة في التأمينات الاجتماعية، فإن المعاش الذي يستحقه سيكون كالتالي:

معاش الشيخوخة = 10,000 × 25 × 70/100 = 175 ألف جنيه

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

بالإضافة إلى المعاش، يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة، وهي مبلغ مالي يصرف له عند انتهاء خدمته، سواء كان ذلك بسبب بلوغ سن الشيخوخة، أو انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة.

وتحسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وفق المعادلة التالية:

مكافأة نهاية الخدمة = متوسط راتب الاشتراك × عدد سنوات الخدمة

حيث:

متوسط راتب الاشتراك: هو متوسط راتب الاشتراك خلال سنوات الخدمة.

عدد سنوات الخدمة: هو عدد سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

مثال على حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

لنفترض أن موظفًا في القطاع الخاص انتهت خدمته بسبب بلوغ سن الشيخوخة، وأن متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان 10 آلاف جنيه، وأن لديه 25 سنة خدمة في التأمينات الاجتماعية، فإن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها ستكون كالتالي:

مكافأة نهاية الخدمة = 10,000 × 25 = 250 ألف جنيه

زيادة المعاشات في مصر

يشار إلى أنه تم زيادة المعاشات خلال عام 2023، وذلك بناء على قرار الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% على معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك بمناسبة عيد العمال، وتعد هذه الزيادة هي الأكبر.