أماكن بيع أرخص الملابس الشتوية في الوادي الجديد.. الأسعار تبدأ من 25 جنيها

تشهد محافظة الوادي الجديد إقبالًا شديدًا على عدد من الأسواق الشعبية خلال هذه الأيام لشراء الملابس الشتوية للوقاية من انخفاض درجات الحرارة وبرد الشتاء.

وقال، عربي يماني، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك العديد من المحال التجارية والمعارض التي تبيع بأرخص أسعار في المحافظة، تبدأ من 25 جنيهاً للقطعة الواحدة، وذلك أكثر من مكان لبيع الملابس بأسعار مخفضة بالمحافظة.

أماكن بيع الملابس الشتوي

تستعرض «الوطن» أبرز الأماكن التي يوجد بها بيع الملابس الشتوية في محافظة الوادي الجديد بمراكزها الخمسة وهي:

مركز الخارجة

- منطقة البساتين بمدينة الخارجة حيث تبدأ أسعار الملابس الشتوية من 25 جنيهًا.

- منطقة سوق مدينة الخارجة ويوجد بها ملابس شتوية بأرخص الأسعار

- منطقة حي المروة بالخارجة حيث تبدأ الملابس الشتوية من 70 جنيهاً.

- معرض السلع المعمرة بمنطقة حي المتحف بالخارجة.

مركز باريس

- منطقة ميدان المثلث بمدينة باريس.

مركز الداخلة

- منطقة ميدان المستشفى بمدينة موط

- منطقة سور الساحة بمدينة موط

مركز بلاط

- منطقة ميدان الجمل الراكد وسور مركز شباب مدينة بلاط

مركز الفرافرة

- منطقة سور مركز شباب الفرافرة وتبدأ الاسعار الخاصة بالملابس الشتوية من 120 جنيهاً.