رحلات الكروز بالأقصر لإجازة نصف السنة.. اعرف الأسعار والبرامج كاملة

«نهر النيل أصل الحياة في مصر»، تحت ذلك العنوان ألقى موقع صحيفة Sunday Times الأسترالية، وهي إحدى الصحف الأكثر شهرة في قارة أستراليا، الضوء على أحد أهم أنهار العالم، حيث أخصت الصحيفة بالذكر الرحلات النيلية من مدينة الأقصر إلى مدينة أسوان.

وأوضحت أهمية نهر النيل والدور الذي لعبه في التأثير على الكُتاب والفنانين حتى استوحت الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي روايتها «الموت على ضفاف نهر النيل»، وكذلك العديد من الأفلام التى تحدث عن روعة نهر النيل، ما خلق الشغف لدى الكثير لزيارة ذلك النهر العظيم والقيام برحلة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان والاستمتاع بكل ما صنعته الحضارة المصرية القديمة على ضفتى النيل، حيث تعد الرحلة النيلية بمثابة متعة بصرية وثقافية واسترخاء ولا يوجد لها مثيل.

برنامج رحلة النايل كروز

في هذا السياق تستعرض «الوطن»، كل ما يخص رحلات المراكب العائمة «النايل كروز» من الأقصر إلى أسوان والعودة، إذ يقول مصطفى الكريتي، مرشد سياحي متخصص في رحلات الكروز، إن برنامج رحلة النايل كروز يستغرق 7 ليالى، تنقسم إلى، 4 ليالٍ من الأقصر إلى أسوان، و3 ليالٍ فى العودة من أسوان إلى الأقصر، وتكون مدة العودة أقل من مدة الذهاب لأن سرعة تيار المياه من الجنوب إلى الشمال أقوى فيكون الوصول أسرع، فهناك بعض السائحين يفضلون قضاء 4 ليالٍ فقط ومغادرة المركب فى مدينة أسوان، وهناك من يفضل قضاء 7 ليالٍ في رحلتي الذهاب والعودة، وفي تلك الحالة يتم قبل الرحلة عرض برنامج الرحلة على السائح فى جدول الزيارات لقضاء 7 ليالٍ فيكون الاختيار بتقسيم المزارات السياحية فى جدول الرحلة على 7 ليالٍ في رحلتي الذهاب والعودة، أو ضغط المزارات السياحية في رحلة الذهاب والاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية على شريط النيل فى رحلة العودة.

أسعار الرحلات السياحية

ويوضح الكريتي أن أسعار الرحلات السياحية هذا العام للفنادق العائمة للمصريين، تبدأ من 7 آلاف جنيه للفرد، وهذه الأسعار غير شاملة أسعار الزيارات السياحية، والانتقالات، لكنها فقط تشمل الإقامة والوجبات والحفلات داخل المركب، أما بالنسبة للأجانب فيتراوح سعر الرحلة من 60 إلى 400 دولار فى الليلة للفرد الواحد، على حسب جودة الخدمة المقدمة والرفاهيات التى يتمتع بها السائح.

هويس إسنا

ويضيف: فإذا كان الاختيار فى زيارة كافة المزارات السياحية فى رحلة الذهاب، فتبدأ الرحلة أولا من الأقصر في اليوم الأول وقبل الإقلاع بزيارة معالم البر الشرقي، من معبد الأقصر ومعابد الكرنك ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، ورحلات التجول بالحنطور، والسوق السياحية، وفي اليوم الثاني زيارة معالم البر الغربي، من معبد حتشبسوت ومعبد الرمسيوم وتمثالي ممنون، ومقابر وادي الملوك والملكات ومعبد دير المدينة، ثم الاسترخاء فى جزيرة الموز، وبعد الإنتهاء تقلع المركب فى طريقها إلى أسوان، ويكون منتصف النهار من بعد الساعة 12 ظهرًا، حتى تصل إلى هويس إسنا، وعند وصول الهويس تبدأ مغامرة ممتعة، وذلك بسبب اختلاف منسوب المياه الكبير بين جنوب الهويس وشماله حيث يكون ارتفاع المياه فى جنوب الهويس أكثر من 7 أمتار فيتم إدخال المركب داخل الهويس وغلق بوابات الهويس حتى يتم ضبط منسوب المياه، وتستغرق مدة نصف ساعة يستمتع خلالها السائحون برؤية الارتفاع الشاهق لمنسوب المياه، ومن ثم فتح البوابات والسماح للباخرة بالعبور.

زيارات أسوان

ويتابع: عند الوصول إلى مدينة إسنا، ترسو المركب ويزور السائحون معبد إسنا، ثم الإبحار مباشرة إلى مدينة إدفو التي تصل إليها المركب فى المساء فيكون المبيت فيها، وعند الصباح وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا يغادر السائحون المركب لركوب عربات الحنطور لزيارة معبد حورس في إدفو، وتستغرق الرحلة ساعتين تقلع بعدها المركب في طريقها إلى مدينة كوم أمبو، إذ تصل فى حوالى الساعة الخامسة مساءً، وينزل السائحون لزيارة معبد كوم أمبو مترجلين، وذلك لأن المعبد يقع على النيل مباشرة، وتستغرق الزيارة حوالى ساعة ونصف، ثم العودة بعدها مباشرة إلى المركب، التى تكمل طريقها حتى مدينة أسوان إذ تصل ليلاً، فإذا كان من ضمن الزيارة معبد أبو سمبل، يغادر السائحون المركب فى الساعة 4 فجرًا نظرًا لبعد المسافة بين منطقة أبو سمبل وأسوان، إذ يكون موعد الوصول هناك فى حوالى الساعة السابعة صباحًا وتستغرق الزيارة ساعتين ثم العودة إلى أسوان فى حوالى الساعة الواحدة ظهرًا لتناول وجبة الغداء، وفى المساء يمكن للسائح التجول فى مدينة أسوان وزيارة السوق السياحى تناول العشاء، وفى اليوم التالى، يزور السائحون، معالم مدينة أسوان، مثل معبد فيلة والسد العالى والمسلة الناقصة وغيرها، ثم تقلع المركب فى طريقها للعودة إلى الأقصر.

يتعرف على تاريخ مصر

ويشير محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن رحلة النايل كروز تتميز عن غيرها من الفنادق الثابتة، إذ تتمتع الرحلات النيلية من الناحية البصرية بروعة المناظر الخلابة على جانبى النيل، وأيضًا هناك العديد من الجزر الرائعة المنتشرة فى وسط النيل كما أن رحلة الإبحار تتميز بالهدوء بعيدًا عن صخب المدن، ومن الناحية الثقافية، فيمكن للسائح من خلال الرحلة النيلية، أن يتعرف على تاريخ مصر بأكمله بداية من الأقصر التى تحتوى على الآثار المصرية القديمة وتحكى مفصًلا عن تاريخ الحضارة الفرعونية، ثم تنتقل إلى حقبة ثانية من التاريخ فى طريقها إلى أسوان، إذ تضم مدن إسنا وإدفو وكوم أمبو وأسوان المعابد اليونانية والرومانية ذات الألوان الزاهية والنقوش الفريدة، ثم الانتقال إلى حقبة أخرى من التاريخ المعاصر والحديث، من خلال مشاهدة هويس إسنا الذى أنشأه الوالى محمد على، والسد العالى الذى أنشاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأيضا تشمل الرحلة المرور على جبل السلسلة ومن ذلك الجبل كان يقطع منه المصريون القدماء الأحجار لبناء المعابد.

حفلات جلابية بارتي

ويستطرد قائلا: لا تخلو الرحلة النيلية من الجانب الترفيهى، إذ تقيم المراكب السياحية، العديد من الحفلات مثل حفلات «جلابية بارتى»، وحفلات الفرق النوبية فى أسوان، وحفلات الرقص الشرقى والتنورة وغيرها، وقبل الغروب يتم تقديم مشروب الشاي مع الكعك والبسكويت والحلوى للسائحين على سطح المركب مع الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس.