استمرار الطقس الدافئ نهارا.. الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة غدا

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس غدًا الخميس 4 يناير مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت الأرصاد كذلك، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال فترات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

وإليك درجات الحرارة المتوقعة غدًا وفقًا لبيان الأرصاد:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.