بشرى سارة.. قرار حكومي مهم بشأن تذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية

قررت وزارة النقل تثبيت أسعار تذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، موضحة أن نسبة تشغيل القطارات تصل إلى 98%، ويتم تطوير المنظومة بصفة مستمرة سواء بتحديث نظم الإشارات أو إضافة نوعيات جديدة من القطارات آخرها التالجو الفاخر أو تطوير العربات نفسها كما يحدث حاليا في ورش كوم أبو راضي لعربات القطار الإسباني.

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أن المستهدف وصول إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى 12 مليار جنيه هذا العام، سواء من إيرادات التذاكر أو الإعلانات أو الجزء الخاص بالاستثمار، لافتةً إلى أن القطارات الجديدة مثل التالجو التي لم تتحرك أسعارها أيضا تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصةً أنها مزودة بشاشات عرض وكاميرات مراقبة.

تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

أسعار تذاكر القطارات الإسباني من القاهرة إلى أسوان

- «القاهرة - الواسطى»

* الدرجة الأولى 55 جنيها

* الدرجة الثانية 40 جنيها.

- «القاهرة - الفيوم»

* الدرجة الأولى 60 جنيهًا

* الدرجة الثانية 45 جنيهًا.

- «القاهرة بني سويف»

* الدرجة الأولى 60 جنيهًا

* الدرجة الثانية 45 جنيهًا.

- «القاهرة - مغاغة»

* الدرجة الأولى 75 جنيهًا

* الدرجة الثانية 60 جنيهًا.

- «القاهرة - بني مزار»

* الدرجة الأولى 80 جنيهًا

* الدرجة الثانية 60 جنيهًا.

- «القاهرة - المنيا»

* الدرجة الأولى 90 جنيهًا

* الدرجة الثانية 70 جنيهًا.

- «القاهرة - ملوي»

* الدرجة الأولى 105 جنيهات

* الدرجة الثانية 75 جنيهًا.

- «القاهرة - ديروط»

* الدرجة الأولى 110 جنيهات

* الدرجة الثانية 80 جنيهًا.

- «القاهرة - القوصية»

* الدرجة الأولى 110 جنيهات

* الدرجة الثانية 80 جنيهًا.

- «القاهرة- أسيوط»

*الدرجة الأولى 120 جنيهًا

* الدرجة الثانية الثانية 85 جنيهًا.

- «القاهرة - أبو تيج»

* الدرجة الأولى 125 جنيهًا

* الدرجة الثانية 90 جنيهًا.

-«القاهرة - أسوان»

* الدرجة الأولى 200 جنيه

* الدرجة الثانية 145 جنيهًا.