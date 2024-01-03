محافظ الدقهلية يوافق على قرارات جديدة.. بينها توفير مقرات للبريد

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا تنفيذيًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لعرض عدد من الملفات ومناقشتها لخدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم.

وأكد «مختار»، بحسب البيان خلال الاجتماع على الحفاظ على حقوق وأراضي الدولة والمواطنين هو واجب وطني وديني ومهني علينا جميعاً مشددا على ضرورة حصر أراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق لإعادة استغلالها في مشروعات قوميه تخدم المواطنين.

وقال « مختار» إن نجاح إدارة ومنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتفوقها جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد من جميع أعضاء الجهاز التنفيذي حتي أصبحت اليوم مثل يحتذي به في جميع المحافظات وأصبح فريق إدارة المخلفات الصلبة اليوم يتم الاستعانة بهم من قبل وزارة التنمية المحلية لتدريب ونقل خبرات المحافظة في ملف منظومة المخلفات الصلبة إلى جميع المحافظات.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والوحدات المحلية والتصدي بكل حسم للتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري.

تكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة

ووجه المحافظ بتكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها.

الموضوعات التي تمت الموافقة عليها في المجلس التنفيذي بالدقهلية

ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على عدد من الموضوعات وهي كالتالي:

-الموافقة على تقرير صفة النفع العام لمدرسة الناصرية الابتدائية بالمنزلة المستأجرة لصالح هيئة الأبنية التعليمية.

- الموافقة على توفير مقر مؤقت لمكتب بريد ميت غمر بمساكن المحطة التابعة للوحدة المحلية بميت غمر لحين الانتهاء من هدم وإعادة بناء مبنى بريد ميت غمر .

- الموافقة على مقر مؤقت لمكتب بريد دقادوس لحين صدور قرار التخصيص من رئيس الوزراء لقطعة الأرض المخصصة من المجلس التنفيذي لإنشاء مكتب بريد عليها .

-الموافقة على تأجير مقر لصالح وحدة الشئون الاجتماعية بقرية سنفا مركز ميت غمر بمبني مجمع المصالح الحكومية بالوحدة المحلية بسنفا

- الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح مركز ومدينة المنصورة لتطوير وتوسعة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.