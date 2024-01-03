إصلاح كسر في خط مياه شرب بمركز جرجا بسوهاج

أبلغت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برئاسة عاطف الصمطي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بانفجار خط مياه الشرب بميدان الصهريج بمدينة جرجا لاتخاذ اللازم، وإصلاح الكسر وشفط وكسح المياه من ميدان الصهريج وشارع سعد زغلول والشوارع الجانبية المتفرعة من الميدان.

كسح المياه من الميدان والشوارع

ووجه رئيس مدينة جرجا نواب رئيس المركز ومسئولي العلاقات العامة والأزمات بالمتابعة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع جرجا بالعمل على إصلاح الكسر، وشفط وكسح المياه من ميدان الصهريج وشارع سعد زغلول والشوارع الجانبية في أسرع وقت، مع إعادة المياه للمواطنين عقب التصليح.

توجيه حركة المرور للشوارع الجانبية

كما تم توجيه حركة المرور من ميدان الصهريج والشوارع الجانبية المتضررة من المياه، إلى الشوارع الجانبية الموازية، لعدم إعاقة المرور، حرصًا على راحة المواطنين.

وعلى الفور انتقلت وحدة طوارئ من مياه جرجا لموقع انفجار خط المياه لاتخاذ اللازم وإصلاحه وإعادة ضخ المياه.