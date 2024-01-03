استقرار سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الجنيه الإسترليني حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل كافة البنوك المصرية، دون أي تغيير منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري، اليوم، 39.25 جنيه للشراء، و39.39 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء، داخل البنك الأهلي المصري، 33.88 جنيه للشراء، و34.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ختام التعاملات داخل بنك مصر، اليوم، 34.02 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 33.85 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وعن سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل إلى 34.04 جنيه للشراء، و34.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

- كما وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، إلى 33.33 جنيه للبيع، مقابل 3.18 جنيه للشراء.