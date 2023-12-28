سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية استقرارا مستمرا منذ تعاملات شهر أكتوبر الماضي، لذلك يسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.26 للشراء و 39.40 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 28-12-2023 في في البنك الأهلي المصري 39.100 جنيه للشراء و39.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 39.01 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 39.40 جنيه للبيع أما سعر شراء 39.29 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك القاهرة يبلغ 38.88 جنيه للبيع و38.70 جنيه للشراء.