استقرار كبير شهده سعر صرف الجنيه الاسترليني بحسب الموقع الرسمية للبنوك المصرية، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك مع ختام التعاملات، إذ بلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري ما قيمته 39.24 جنيه للشراء، و39.42 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 39.08 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في نهايات التعاملات داخل بنك مصر 39.48 جنيه للبيع، و38.95 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر الجنيه الإسترليني في نهاية التعاملات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 37.87 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 37.46 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم داخل ميد بنك 39.49 جينه للبيع، و39.22 جنيه للشراء.