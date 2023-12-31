حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك المصرية على استقراره الذي عليه منذ ختام تعاملات، أمس السبت، داخل البنوك المصرية، تلك الثبات المتوقع منذ فترة طويلة حيث لم تشهد أسعار العملات أي تغير مع نهاية العام الجاري 2023 وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

ونستعرض في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 31-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 39.37 جنيه للشراء و39.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 39.05 جنيه شراءً و39.40 جنيه بيعاً.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- كما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد داخل بنك مصر 39.21 جنيه بيعاً أما سعر الشراء 39.01 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 39.52 جنيه للبيع و39.23 جنيه للشراء.