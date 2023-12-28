موعد وجدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي 2024 بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات موعد وجدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوى 2024 بالمحافظات، إذ تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024، ويتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية، وتشهد المديريات رفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في المحافظات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في الشرقية

- 9 يناير: اللغة العربية.

- 11 يناير: الكيمياء و التاريخ.

- 14 يناير: الفيزياء والفلسفة.

- 16 يناير: الجغرافيا.

- 18 يناير: الرياضيات.

- 22 يناير : الأحياء و اللغة الأجنبية الثانية.

- 24 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في الجيزة

- 15 يناير: مادة اللغة العربية.

- 17 يناير: الرياضيات.

- 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

- 22 يناير: التاريخ، والأحياء.

- 23 يناير: الكيمياء، والجغرافيا.

- 24 يناير: الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

- 13 يناير: اللغة العربية، و الأحياء.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي في المحافظات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الفيوم

- 13 يناير: اللغة العربية و الفلسفة والمنطق.

- 15 يناير: الكيمياء و الجغرافيا

- 17 يناير: اللغة الأجنبية الثانية والأحياء

- 22 يناير: اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء

- 24 يناير: الرياضيات والتاريخ

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في المنوفية

- الأحد 14 يناير: الكيمياء.

- 15 يناير: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- 16 يناير: التاريخ.

- 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- 18 يناير: الفيزياء.

- 21 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- 22 يناير: الأحياء، والفلسفة.

- 23 يناير: الرياضيات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في سوهاج

- 13 يناير: اللغة العربية، والجغرافيا.

- 15 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، و الفلسفة والمنطق.

- 17 يناير: الكيمياء، والتاريخ.

- 21 يناير: الرياضيات، والأحياء.

- 23 يناير: اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في الإسماعيلية

- 15 يناير: الكيمياء، والجغرافيا.

- 17 يناير: الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية.

- 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، و التاريخ.

- 23 يناير: الفيزياء، الفلسقة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في البحيرة

- 14 يناير: الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية

- 15 يناير: التاريخ

- 16 يناير: الأحياء

- 17 يناير: الكيمياء.

- 18 يناير: الجغرافيا

- 21 يناير: اللغة العربية

- 22 يناير: الفلسفة والمنطق

- 23 يناير: اللغة الإنجليزية

- 24 يناير 2024: الرياضيات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة المنيا الترم الأول 2024

13 يناير: امتحان اللغة العربية، جغرافيا

15 يناير: اللغة الأجنبية الأولى، امتحان الفلسفة والمنطق

17 يناير: امتحان الكيمياء، التاريخ

21 يناير: امتحان الرياضيات، امتحان الاحياء

23 يناير: اللغة الأجنبية الثانية، امتحان الفيزياء

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة كفر الشيخ

- 13 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والأحياء.

- 15 يناير 2024: مادتي الرياضيات والفلسفة والتفكير العلمي.

- 17 يناير 2024: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء.

- 22 يناير 2024: مادتي الفيزياء والجغرافيا.

- 24 يناير 2024: مادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.