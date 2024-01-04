وظائف أمن إداري في المحافظات لشهر يناير: مرتبات مجزية

أعلنت مديريات العمل بالمحافظات المختلفة خريطة الوظائف لشهر يناير الجاري للشباب، حيث ضمَّت فرص عمل بالأمن الإداري بالقطاع الخاص بمختلف مدن الجمهورية مع توفير عدة مميزات للملتحقين بها، لأصحاب الخبرة وبدون الخبرة مؤهلات عليا ومتوسطة بداية من 18 عاما حتى 60 عاما برواتب جميعها تتخطى الحد الأدنى للأجور.

وتحرص مديريات العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتشرف على توقيع العقود ضمانا لحق الطرفين.

خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» وفقا لمديريات العمل بالمحافظات خريطة الوظائف الخالية للأمن الإدارى كالتالى،

-تطلب شركة أمن 150 فرد أمن إدارى خبرة من عامين لـ5 أعوام راتب يبدأ من 3800 جنيه سن يبدأ من 22 حتى 60 عاما.

-شركة حراسة تطلب 100 فرد أمن إدارى مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 21 حتى 45 عاما براتب يبدأ من 4500 جنيه.

-شركة أمن تطلب 100 فرد أمن راتب يبدأ من 4850 جنيها للمؤهلات العليا والمتوسطة.

-شركة حراسة تطلب 100 فرد أمن سن من 20 حتى 45 عام راتب يبدأ من 4000 جنيه.

-شركة أمن وحراسة تطلب 210 ضباط أمن إداري خبرة أو بدون سن من 21 حتى 55 عاما مع تحديد الراتب وفقا للخبرة والموقع.

مميزات الوظائف الخالية بالمحافظات

وتوفر وظائف الأمن الإدارى بالمحافظات للملتحقين بها،

-تأمين طبي .

-تأمين اجتماعي.

-سكن للمغتربين.

-بدلات انتقالات.

-بدل وجبة.

التقديم للوظائف الخالية

ويمكن التقديم للوظائف الخالية عبر مديريات العمل بالسيرة الذاتية وطلب عمل توظيف موضح به اسم الوظيفة الخالية.