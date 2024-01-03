محمود مسلم: مصر تحتاج إلى تغيير حكومي ووجود مجموعة اقتصادية قوية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مَن كان ينظر لمصر في منتصف 2023 أو بدايتها لم يكن يتفاءل، لكن الجهد المبذول ليس قليلاً، حتى ولو حاول البعض التسفيه منه، وهناك أشياء كثيرة تحسنت وتطورت، وأصبحت مصر دولة مختلفة وتواكب التطورات.

الحرب في غزة جعلت الناس تفكر في قيمة الاستقرار والأمان

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحرب في غزة جعلت الناس تفكر في قيمة الاستقرار والأمان، بجانب ما حدث في ليبيا والسودان ومشكلات البحر المتوسط، ومن ثم الناس استعادت مجددا قيمة الأمن.

أتمنى العمل على التصدير والاستثمار إلى حد بعيد الفترة المقبلة

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تغيير حكومي، خاصة أنه توجد أزمة اقتصادية كبيرة، ومن ثم الحكومة تحتاج إلى مجموعة اقتصادية قوية، ورؤية اقتصادية أوضح، مردفا: «أتمنى العمل على التصدير والاستثمار إلى حد بعيد الفترة المقبلة، والأزمات كلها التي نواجهها حاليا لن تُحَل إلا بذلك، وأتمنى أن يتم مراجعة شهرية لهذه الملفات».