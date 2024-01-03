أسامة السعيد: حل الدولتين لن يتحقق إلا بضغط أمريكي قوي وواضح على الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن حل الدولتين لن يتحقق إلا بضغط أمريكي قوي وواضح على الاحتلال الإسرائيلي، حيث يريد رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألا يكون هناك ضغط من هذا القبيل، لافتًا إلى أن أحد أهداف التصعيد الإسرائيلي الحالي هو الحفاظ على إبقاء الولايات المتحدة والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأضاف السعيد، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن نتنياهو ينتظر صفقة القرن بشكلها المعدل لإنهاء القضية الفلسطينية، مواصلا: «أعتقد أن المعادلات الإقليمية مهيأة لقبول حلول لم نكن نقبلها، حيث لا تريد واشنطن دخول أطراف أخرى خط الأزمة، وبخاصة روسيا والصين».

وتابع مدير تحرير جريدة الأخبار: «الولايات المتحدة ستحاول تطبيق تسوية ما حتى تقطع الطريق على دخول أطراف أخرى مثل الصين وروسيا وتعود بقوة إلى الشرق الأوسط وبذلك تكون حققت المصلحتان الأساسيتان لها، وهما أمن إسرائيل والحفاظ على أمن الطاقة، وتصبح إسرائيل هي ضابط الحراسة الموجود في هذا الإقليم، وأعتقد أن هذا السيناريو الذي تتمناه إسرائيل».