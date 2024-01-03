خبير استراتيجي: الاحتلال الإسرائيلي يريد استعادة مكانته كمقرر رئيسي للشرق الأوسط

قال العميد يعرب صخر، الخبير الإستراتيجي، إن تطورات الأمور في لبنان والشرق الأوسط تعكس حالة تشنج وتوتر في المنطقة بأكملها، والاحتلال الإسرائيلي يرغب في أن يعيد مكانته كمقرر رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تتبع دائمًا سياسة الحرب النفسية وتوجيه رسائل مباشرة، وهو ما حدث في قصف لبنان ومقتل القيادي صالح العاروري، ولذلك لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

إسرائيل تسعى لحفظ ماء الوجه بعد انتكاسه 7 أكتوبر

وأوضح أن إسرائيل لن ترضى بعد انتكاستها في 7 أكتوبر بأي تسويات سياسية بحسب الطرح الأمريكي، بل هي تريد أن تعيد هيبتها وتحفظ أمنها لمدة 50 عاما أخرى، وهذا سيتم عبر التوجه نحو ساحات أخرى غير غزة.

رسالة تهديد إسرائيلية لقيادات الفصائل الفلسطينية

ولفت إلى أن اغتيال العاروري يعتبر رسالة إسرائيلية تستهدف بها تخويف القيادات بالفصائل الفلسطينية بأنهم في مرمى قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن إسرائيل لم تتوقف عن الضرب خارج غزة، فقد ضربت في سوريا، وهذا يبين أن إسرائيل مستعدة لكل الجبهات.