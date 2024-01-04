محمود مسلم: الاتحاد الأوروبي أصبح صدى صوت لأمريكا في كثير من المواقف

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الاتحاد الأوروبي غائب إلى قدر كبير عن المشهد في حرب غزة، كما أنه أصبح صدى صوت لأمريكا في معظم المواقف باستثناء بريطانيا التي تنسق.

الجيل الجديد من المصريين استطاع عمل مقاطعة كبيرة

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن الجيل الجديد من المصريين استطاع عمل مقاطعة كبيرة قد تكون هي الأنجح في المجتمع، ولكنها ليس لها تأثير في صناع القرار الأمريكي، وتعد الأعلى نجاحا بهذا الشكل.

ولفت إلى أنه يتمنى نجاح المبادرة المصرية والوصول لحل شامل، مردفا: «حرام دماء الأبرياء تروح هدراً، فإذا ذهبت مقابل حدوث سلام شامل وعادل وحل الدولتين تستطيع الأجيال الفلسطينية والعربية تشعر بأن ثمناً أخذ، لكن الموقف مرتبك».

من المستغرب استطاعة إسرائيل قتل قيادي حمساوي في لبنان ولم يستطيعوا ذلك في غزة

وأوضح أنه بالرغم من التشدد الموجود في إسرائيل لكن لديهم مشكلة في تحقيق شيء على أرض الواقع، ومن المستغرب استطاعتهم قتل قيادي حمساوي في لبنان ولم يستطيعوا فعل ذلك في غزة.