مبادرة «عشان يكمل جمالها» تزين مراكز سوهاج

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، مبادرة «عشان يكمل جمالها»، وقالت المهندسة هويده شافعي، رئيس مركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج، إن المركز ينفذ المبادرة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للحفاظ على المظهر الجمالي بالمؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة، بمساعدة طلاب المدارس الفنية بالرسم على الجدران وحاويات القمامة و كابلات الكهرباء.

مبادرة عشان يكمل جمالها

وأضافت الشافعي أنه جرى تجميل مدخل قرية مشطا بإشراف رمضان نوير، رئيس مجلس قروي مشطا، كما تم أيضا البدء في دهان بوابة المرور بقرية كوم العرب وما زال العمل مستمرا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تجميل وتشجير المراكز بسوهاج

وأوضحت الشافعي أن جهود الوحدة المحلية بمختلف المجالس القروية بالمركز للتجميل بالمداخل للوحدات والإدارات الخدمية والمراكز التكنولوجية، ما بين دهانات ورسومات وتشجير وزرع نباتات بإشراف رؤساء الوحدات المحلية.

مبادرة عشان يكمل جمالها

وأطلق اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مبادرة «عشان يكمل جمالها» بمختلف مراكز المحافظة لتنفذ بها تباعا وأستهدف بها تجميل المباني والهيئات برسومات تعبيرية بأيدي طلاب المدارس الفنية وعمال الوحدات المحلية والعاملين بها.