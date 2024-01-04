خبير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرغب في توسيع جبهات الحرب

قال الدكتور أحمد رفيق، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة لا ينفصل عما يحدث في غزة، لا سيما فيما يتعلق بقمع الشعب الفلسطيني وقتله تهجيره من أراضيه.

أضاف رفيق، في مداخلة عبر زووم لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أن توسيع نطاق الحرب هو مصلحة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لاسيما فيما يتعلق بتوريط أطراف أخرى في الحرب مثل إيران، مبيناً: «هذا الجنون والتوحش من الاحتلال الإسرائيلي ليس على الفلسطينيين فقط، ولكن على المنطقة، لأهداف أبعد، لذلك توسيع دائرة الحرب للانتهاء من تهديدات حزب الله وإيران».

وأوضح الدكتور أحمد رفيق أن أحداث 7 أكتوبر أظهرت ضعف الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير، لذلك عندما يعمد جيش الاحتلال إلى توسيع الحرب، باغتيال صالح العاروري في لبنان، فإنه بذلك يغلق ملفات كثيرة أدانت الاحتلال في الفترة السابقة، وأضاف: «إيران أكثر حكمة مما نعتقد، وقد يكون الرد عبر مجموعة عمليات صغيرة ومتراكمة في أماكن كثيرة»

وأشار إلى أن الحرب على غزة قد لا تقف عند حدود القطاع والضفة الغربية، بل قد تنتقل إلى جبهات أخرى، لذلك على العرب أن ينتبهوا للخطوات الإسرائيلية غير المسبوقة في المنطقة.