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المركز الأوكراني للحوار: روسيا يجب ألا تفكر في إطالة أمد الحرب

كتب:

مريم جاد
04:59 م | الإثنين 01 يناير 2024
رئيس المركز الأوكراني للحوار

رئيس المركز الأوكراني للحوار

قال الدكتور عماد أبوالرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن الجانب الأوكراني أكثر طرف يحتاج إلى تسوية سياسية للحرب مع روسيا، خاصة أنه يدخل عامه الثالث في الحرب الدائرة بين البلدين.

وأضاف رئيس المركز الأوكراني للحوار، خلال مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن روسيا يجب أن لا تفكر في إطالة أمد الحرب مع أوكرانيا بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي طوال الحرب.

أوكرانيا بدأت تتجه للتصنيع الداخلي للأسلحة

ونوه أبوالرُب، بأن كل الدعم الغربي لا يعين أوكرانيا على إعادة أراضيها، مشيرًا إلى أن الدولة الأوكرانية بدأت تتجه للتصنيع الداخلي للأسلحة تحسبًا لتوقف الدعم الغربي.

كما أشار رئيس المركز الأوكراني للحوار إلى أن الدعم الموجود لأوكرانيا توجه من أجل التصنيع الداخلي، مضيفًا أن الهجمات التصعيدية ساهمت في إسقاط العديد من المدنيين في روسيا.

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بقلم مريم جاد