سعر البصل في سوق العبور اليوم الأربعاء 3-1-2024

تراجع سعر البصل اليوم في سوق العبور تراجع، ليتراوح سعر الكيلو بين 10 إلى 25 جنيهًا في ثالث أيام العام الجديد، مقارنة مع 17.5 - 25 جنيهًا في آخر أيام 2023، في ظل حرص الدولة على ضبط الأسعار من خلال لجنة ضبط الأسعار التي شكلها رئيس مجلس الوزراء.

سعر البصل اليوم

وترصد السطور التالية، سعر البصل اليوم في سوق العبور، بعد تراجع أسعار مجموعة من السلع مع بداية العام الجديد 2024.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

سجل سعر البصل اليوم في سوق العبور 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البصل

تراوحت أسعار البصل في الفترة من 27 ديسمبر 2023 إلى 2 يناير 2024، بين 17.5 إلى 25 جنيهًا للكيلو، وفق أسعار سوق العبور.

مواجهة تلاعب التجار بمحصول البصل

وحرصت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة على تنظيم حملات تفتيش لمواجهة تلاعب التجار بمحصول البصل، بهدف توفير البصل وباقي السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.