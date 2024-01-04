بمرتبات تبدأ من 4 آلاف.. «العمل» تعلن عن وظائف لهذه الفئات

يجد الشباب من الجنسين العديد من فرص العمل المناسبة لهم عبر نشرات التوظيف التي تصدره مديريات العمل بكل محافظة، حيث أعلنت مديريات العمل بالمحافظات بنشرة توظيف النصف الأول من شهر يناير عن فرص عمل برواتب تتخطى ال4 ألاف جنية لعدد من الفئات والمهن، بالقطاع الخاص.

خريطة الوظائف الخالية للشباب

وتنشر «الوطن» تفاصيل الوظائف الخالية بنشر وتوظيف النصف الأول من يناير برواتب تبدأ من 4 آلاف جنيه، والفيات المستهدفة وفقا لمديريات العمل كالتالي:

- شركة أمن تطلب أفراد أمن مؤهلات عليا ومتوسطة وإعدادية براتب يبدأ من 4500 جنيه مع توفير تأمين طبي، وتأمين اجتماعي وبدلات سفر وسكن ووجبة.

- تطلب شركة حراسة مشرفي أمن براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه، من سن 35 حتى 45 عامًا، بمؤهلات عليا وخبرة 3 سنوات.

- شركة تطلب شيفات من سن 35 حتى 45 عامًا، براتب يبدأ من 4200 جنيه، خبرة عام.

- شركة تطلب سكرتارية إناث خبرة 3 سنوات راتب يبدأ من 5 آلاف جنيه، من سن يبدأ من 21 حتى 35 جنيهًا.

- شركة تطلب مسؤولي تعينات للشباب من الجنسين خبرة من عامين حتى 3 سنوات براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه سن يبدأ من 22 حتى 32 عامًا، بعدد ساعات عمل 6 ساعات مع توفير زيادة سنوية وبدلات.

مميزات فرص العمل

وتوفر مديريات العمل للشباب من الجنسين الذكور والإناث بمختلف الفئات العلمية ما بين مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة وإعدادية عدة مزايا بفرص العمل منها:

- تأمين طبي.

- بدلات انتقال.

- مواصلات.

- سكن لمن خارج المدينة وبدلات للمقيمين.

- بدل وجبة.

- تأمين اجتماعي.