شروط تقسيط فاتورة الكهرباء المتراكمة.. اعرف الإجراءات المطلوبة

في كثير من الأحيان، تتراكم فواتير الكهرباء على المواطنين، نظرا لعدم قدرتهم على دفعها، أو بسبب عدم التواجد في العقار لفترات زمنية طويلة تصل إلى شهور، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق تساعدهم على سداد تلك الفواتير المتراكمة عليهم دون أن يضطروا لدفع المبلغ بالكامل، وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر فرصة تقسيط فواتير الكهرباء، حرصا منها على مساعدة المواطنين، تجنبا لانقطاع الخدمة عنهم أو إزالة العداد، ما يجعل المواطنين يهتمون بمعرفة شروط تقسيط فاتورة الكهرباء.

وهناك عدد من الإجراءات التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى يستطيع العميل الراغب في دفع االفواتير المتراكمة تقسيط المبلغ المطلوب دفعه، ونوضح من خلال هذا التقرير، شروط تقسيط فاتورة الكهرباء، والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها، وفق ما حددته شركة الكهرباء، كالتالي:

شروط تقسيط فاتورة الكهرباء

- لابد من حضور صاحب العداد الذي يريد تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة عليه، كما تتيح الشركة فرصة حضور من ينوب عنه بتوكيل عام لمقر الشركة.

- يجب على الراغب في التقسيط أن يقوم بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء.

- تقديم آخر فاتورة كهرباء تم دفعها قبل تراكم الفواتير.

نموذج طلب تقسيط فاتورة الكهرباء

- يتم استيفاء نموذج طلب تقسيط للمديونية الخاصة بفواتير الكهرباء من الشركة التابع لها العميل، وبعدها يتم ملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

- وبعد أن يتم تقديم المستندات المطلوبة يتوجه المواطن إلى الإدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن.

- ثم يتوجه بعدها للموظف المختص، ليقوم بتقديم طلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

تقسيط فاتورة الكهرباء مصر

- وفي حالة عدم إصدار أي فواتير، سوف يطلب الموظف المختص من الراغب في تقسيط مديونية الكهرباء تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

- وبعد ذلك تقوم الإدارة بإرسال موظف حتى يقوم بمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.

تسديد فاتورة الكهرباء جزئي

- وبالنسبة للجزء الخاص بسداد الفواتير المتراكمة، وبعد أن يتم إصدار الفواتير المتراكمة، يقوم المشترك بدفع قيمة آخر فاتورة تم إصدارها بالإضافة لـ 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي حسب قدرة العميل.

- وفي حالة إذا توقف المواطن عن السداد لمدة 3 شهور متتالية، يحق لشركة الكهرباء الحق في رفع العداد وفصل التيار عن صاحبه.

طلب تقسيط فاتورة الكهرباء أون لاين

وتتيح شركات الكهرباء المختلفة حسب المناطق فرصة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا من المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر الشركة التابع لها العميل، وجاءت خطوات الاستعلام كالتالي:

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال محرك البحث جوجل أو بالدخول مباشرة إلى الرابط.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الموجودة أعلى منتصف الصفحة، ثم يتم الضغط على «الاستعلام عن الفواتير».

- وبعدها يتم اختيار المحافظة والقطاع التابع له العميل الراغب في الاستعلام.

- وبعدها يتم اختيار الشركة التابع لها العميل مثل شركة شمال القاهرة أو شمال الدلتا، وبعدها يتم اختيار أيقونة «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- وبعد أن يتم اختيار الشركة التابع لها العميل، يقوم المواطن الراغب في الاستعلام بتسجيل رقم المشترك أو الكود الخاص بالسداد، ثم يتم الضغط على «استعلام».

- ويوجد بعض من شركات الكهرباء يتطلب إجراء الاستعلام عن الفاتورة منها بتسجيل الرقم الآلي، والذي يتم الحصول عليه من فاتورة الكهرباء السابقة، إذ توجد في منتصف الفاتورة.

- ثم يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «المنطقة، الحساب الفرعي».